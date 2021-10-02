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U23世界盃／中華隊敗給委內瑞拉 第6名作收
中華隊今天以5：2敗給委內瑞拉隊，在U23世界盃棒球賽複賽最終以1勝4敗的成績，確定排名第6，無緣追平隊史最佳的第5名。
中華隊推出左投林昱珉先發，2局下遇到亂流，開局對手先因失誤上壘，又投出保送，1出局後被敲出二壘打丟掉1分，2出局後又保送形成滿壘，再被敲安丟掉第2分。
中華隊打線在3局上反攻，蘇煒智先靠失誤上壘，又因捕逸進占二壘，隨後王榆銓敲安將他送上三壘，張文漢的滾地推進送回1分。
3局上林昱珉被敲陽春砲丟掉1分，不過4局下中華隊靠著李亦崴安打、邱辰保送，在2出局後攻占一、二壘，蘇煒智的適時安打敲回1分，保持1分落後。
林昱珉4局投完退場後，徐基麟5局接手投出三上三下，包含2K，6局換上邱駿威，2出局後被敲2安，對方在一、三壘有人時發動雙盜壘，加上守備瑕疵，丟掉1分，隨後又被敲安掉第2分，改由潘文輝登板，用三振止血。
中華隊7局上反攻未果，最終就以3分差敗給委內瑞拉隊，加上預賽帶進的2敗，在複賽總成績為1勝4敗，排名墊底，以第6名作收，優於第一屆的第7名，隊史最佳則是上屆的第5。
委內瑞拉隊則以4勝1敗之姿排名複賽第一，闖進冠軍賽，對手要看稍後哥倫比亞隊與墨西哥隊之戰的結果而定，委內瑞拉隊在上屆排名第三，墨西哥隊則是冠軍，第二名的日本隊今年因疫情未參賽。
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