中職／好想多投1局 陳鴻文又被投手教練「打槍」了

富邦悍將隊今天以9：7擊敗樂天桃猿隊，陳鴻文先發5局失4分，靠著打線雄厚的火力支援，連兩場先發取得勝投，但局數讓他不太滿意，他賽後透露本想多投一局，但拜託投手教練布魯斯再度被「打槍」。

陳鴻文5局已用101球，此役在好球帶上遇到一些麻煩，導致用球數稍多，「沒有投到裁判喜歡的位置，所以用球數多一點。」他說不影響到自己的心情，「不會啦！我們得很多分啊！」

猿隊先發投手張喜凱礙於保送爆量，只投3.2局失5分（責失4分）退場，其實陳鴻文也對好球帶有些不適應，「控制」在1四壞、1觸身保送，努力撐住戰局。

陳鴻文表示，「我是覺得，還是要自己去克服，我今天也是有滿多球，我覺得是好球，可能裁判看比較準吧！」

他覺得比較可惜的是，本想幫球隊多吃一點局數、減輕牛棚負擔，但是遭到教練回絕，「投手教練是說時間有點長了，加上明天休兵，牛棚可以出來投一下。」

轉任先發後屢屢有穩定表現，陳鴻文在這個位置上勝任愉快，他說：「投完一場，每次準備，就是很期待下一場比賽。」