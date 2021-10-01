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中職／悍將拿9分卻辛苦止敗 洪總：猿隊打擊真的強
富邦悍將想從樂天桃猿隊手中拿一勝，真的好難，今天打線賺進9分，還是讓比分打到膠著，最終以9：7贏球，才中止對戰10連不勝，總教練洪一中賽後也嘆：「他們打擊真的強，真的不好打。」
猿隊由張喜凱先發，控球大迷航，只撐3.2局失5分（責失4分），最大問題出在投出5次四壞、3次觸身球保送；接手的劉昱言也投不滿1局，狂丟4次保送，兩人合計12次將悍將隊請上一壘。
申皓瑋全場僅1安打，但賺進3分打點，就是趁著投手控球大亂，第2局的安打、第3局高飛犧牲打、第4局在滿壘時選到保送，各有1分打點。
對戰猿隊的絕對劣勢，申皓瑋賽後表示，「我今天早上才知道，我們對戰10連不勝，看到是覺得怎麼會這樣，但比賽下去還是要把自己該做的事情做好，才有贏球的可能性。」
面對對方投手控球不穩，申皓瑋指出，「大家都滿冷靜，因為知道他可能控球不穩，就不會積極去攻擊，雖然是好球也不會覺得可惜，想辦法擠壘，才有辦法攻下大局。」
悍將隊拿了9分卻贏得不輕鬆，終結者曾峻岳9局的登板還被朱育賢打了陽春砲，但總算是中止對戰10連不勝。
洪總賽後也直言，雖然是贏了，但真的很難打，「他們分數少時，我們就更少，我們多時，他們也跟著多。」他感嘆，「有時候球隊氣好時，打線沒有分數，投手就投得更好壓過去，投手被打時，打線就會打更多分數，希望這場之後氣可以稍微轉一下。」
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