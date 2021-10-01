中職／猿隊12次四死球送幸福 悍將中止對戰10連不勝

連續10場對戰贏不了，富邦悍將隊今天終於找到樂天桃猿隊的破口，猿隊張喜凱、劉昱言「領銜」，送出12次四死球保送，讓悍將隊攻勢頻起，終場以9：7擊敗猿隊，中止對戰10連不勝，也是悍將隊下半季對猿隊的首勝。

猿隊由「潛水艇」張喜凱先發，控球大迷航，只撐3.2局失5分（責失4分），最大問題出在投出5次四壞、3次觸身球保送，戴云真、楊瑞承、高孝儀各挨了一記，戴云真的第一個打席就因右膝中彈傷退。

猿隊投手送壘包，悍將隊趁隙大舉進攻，張喜凱第4局留下兩名壘上跑者退場，劉昱言接手投球，連續兩保送先讓悍將隊擠回1分，范國宸的二壘打再帶2分打點，悍將隊單局打下4分，取得6：2領先。

猿隊後續雖有分數進帳，但投手花得更快，劉昱言第5局先因暴投送分，再挨了張進德的2分打點安打，單局再失血3分。

張喜凱、劉昱言合計12度將對手請上一壘，悍將隊從第2到5局都有分數進帳，讓先發5局失4分的陳鴻文取得勝投。

悍將隊賽前對戰猿隊處於10連不勝，下半季的前9次交手由猿隊拿下8勝1和，悍將隊今天贏球才中止悲慘連敗。

【中央社新北1日電】

中職今天在新莊球場的賽事，樂天桃猿隊投手群出現12次四死球，讓富邦悍將敲8支安打就得9分，其中申皓瑋包辦3分打點，終場以9比7擊敗桃猿隊，中止對戰10連不勝。

雙方2比2平手時，悍將在4局下攻下大局，高孝儀遭觸身球後，楊瑞承敲出二壘安打送回超前分，接著林益全選到保送，桃猿隊先發張喜凱退場，由劉昱言接替登板，出現2次保送奉送1分，范國宸再敲二壘安打，帶有2分打點，取得6比2領先。

5局上桃猿隊靠著1次保送，以及郭永維、朱育賢、邱丹敲安打，追回2分；不過5局下悍將攻占滿壘後，靠著投手暴投跑回1分，接著林益全選到保送，張進德敲安打送回2分，拉開至9比4領先。

6局上包含林承飛的陽春砲在內，桃猿再追回2分；9局上朱育賢敲陽春全壘打，為本季第15轟，仍暫居全壘打王，不過最終悍將還是以9比7奪勝，中止對戰10連不勝。總教練洪一中表示，「希望這場比賽之後，氣能不能稍微轉過來一點，對他們真的很難打，打擊真的是強。」

悍將先發投手陳鴻文用101球投5局，被敲8支安打，投2次四死球、2次三振，失掉4分，奪下本季第2勝。單場MVP由申皓瑋拿下，3打數敲1支安打，還有1支高飛犧牲打、選到1次保送，包辦3分打點。

申皓瑋已連6場比賽有安打，且近5場累積8分打點，他表示，其實前2場沒有打得很好，今天感覺有比較好一點。至於最近打點貢獻多，他則說：「打點是對球隊最好的貢獻，自己也是很興奮，但還是要保持冷靜，自己之前都太急躁了。」

桃猿先發投手張喜凱用104球僅投3.2局，被敲3支安打，投出5次四壞球、3次觸身球，其中第2局擊中戴云真的膝蓋，讓他當場倒地、被擔架抬下場，總計失5分含4責失；加上劉昱言投出4次保送，桃猿隊投手出現12次四死球。