中職／龍隊突破「新屠龍手」 伍鐸生涯50勝入袋

味全龍隊今晚作客洲際球場，先發投手伍鐸投出個人本季新高的8局，僅失2分，加上打線也突破「新屠龍手」鄭凱文的壓制，以5：3擊敗中信兄弟隊，龍隊終止3連敗。

伍鐸今天前4局僅被敲出2支安打，直到5局才被蘇緯達敲出陽春砲而掉分，7局上雖然被許基宏敲出內野安打，加上兩次保送，無人出局就有滿壘危機，但最終只讓對手用滾地球打下1分，將失分壓至最低。

龍隊打線首局就趁著鄭凱文不穩，開局連敲3安形成滿壘，赫雷拉保送擠回1分，接下來力吉撈．鞏冠、陳品捷兩支高飛犧牲打，取得3：0領先。

6局上陳品捷又在1出局、一壘有人的時候轟出全壘打，再添2分，這也是他個人本季第2轟，上一次已是3月14日的球隊開季首戰。

伍鐸最終用103球投完8局，投球局數是個人本季新高，被敲5支安打，包括1轟，另有三振、保送各2次，丟掉2分，防禦率下降到2.98；9局田澤純一接手雖然被敲2安，中間夾著一顆觸身球，丟掉1分，但沒讓失分擴大。

伍鐸收下這一勝後，生涯第50勝終於達陣，中職外籍球員第7人，生涯投球局數累積806.2局，也是史上第4位跨過800局門檻的外籍球員。

兄弟先發投手鄭凱文賽前剛獲得9月MVP，本季前七場對戰龍隊先發，戰績是5勝0敗，防禦率僅0.92，今天投了7局被敲9支安打，包括1轟，丟掉5分都是責失，吞下對戰首敗，也終止個人近期的7連勝。