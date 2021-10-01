快訊

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

中職／龍隊突破「新屠龍手」 伍鐸生涯50勝入袋

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍先發投手伍鐸主投7局失2分，表現優異。記者黃仲裕／攝影
味全龍先發投手伍鐸主投7局失2分，表現優異。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊今晚作客洲際球場，先發投手伍鐸投出個人本季新高的8局，僅失2分，加上打線也突破「新屠龍手」鄭凱文的壓制，以5：3擊敗中信兄弟隊，龍隊終止3連敗。

伍鐸今天前4局僅被敲出2支安打，直到5局才被蘇緯達敲出陽春砲而掉分，7局上雖然被許基宏敲出內野安打，加上兩次保送，無人出局就有滿壘危機，但最終只讓對手用滾地球打下1分，將失分壓至最低。

龍隊打線首局就趁著鄭凱文不穩，開局連敲3安形成滿壘，赫雷拉保送擠回1分，接下來力吉撈．鞏冠、陳品捷兩支高飛犧牲打，取得3：0領先。

6局上陳品捷又在1出局、一壘有人的時候轟出全壘打，再添2分，這也是他個人本季第2轟，上一次已是3月14日的球隊開季首戰。

伍鐸最終用103球投完8局，投球局數是個人本季新高，被敲5支安打，包括1轟，另有三振、保送各2次，丟掉2分，防禦率下降到2.98；9局田澤純一接手雖然被敲2安，中間夾著一顆觸身球，丟掉1分，但沒讓失分擴大。

伍鐸收下這一勝後，生涯第50勝終於達陣，中職外籍球員第7人，生涯投球局數累積806.2局，也是史上第4位跨過800局門檻的外籍球員。

兄弟先發投手鄭凱文賽前剛獲得9月MVP，本季前七場對戰龍隊先發，戰績是5勝0敗，防禦率僅0.92，今天投了7局被敲9支安打，包括1轟，丟掉5分都是責失，吞下對戰首敗，也終止個人近期的7連勝。

伍鐸

延伸閱讀

中職／伍鐸7局失2分好投 味全5比3擊敗中信

中職／9月三度「刷」味全 鄭凱文相隔7年拿月MVP

中職／鄭凱文開局不穩 中信0比3暫時落後味全

中職／科西諾手續辦妥 葉總等戰力：希望盡快

相關新聞

U23世界盃／中華隊敗給委內瑞拉 第6名作收

中華隊今天以5：2敗給委內瑞拉隊，在U23世界盃棒球賽複賽最終以1勝4敗的成績，確定排名第6，無緣追平隊史最佳的第5名。

中職／伍鐸生涯50勝 斷鄭凱文屠龍刀

伍鐸今年「東山再起」的球季，繼續有令人眼睛一亮的表現，昨晚先發投出本季新高的八局，僅失兩分，隨著味全龍隊以五比三擊敗中信...

中職／悍將拿9分卻辛苦止敗 洪總：猿隊打擊真的強

富邦悍將想從樂天桃猿隊手中拿一勝，真的好難，今天打線賺進9分，還是讓比分打到膠著，最終以9：7贏球，才中止對戰10連不勝...

中職／好想多投1局 陳鴻文又被投手教練「打槍」了

富邦悍將隊今天以9：7擊敗樂天桃猿隊，陳鴻文先發5局失4分，靠著打線雄厚的火力支援，連兩場先發取得勝投，但局數讓他不太滿...

日職／王柏融長打被美技沒收 還少了2打點

日本職棒太平洋聯盟「爐主」之爭，西武隊山川穂高打擊大爆發，單場雙響砲、包辦4分打點，加上王柏融在9局下的一支可能清壘的深...

中職／猿隊12次四死球送幸福 悍將中止對戰10連不勝

連續10場對戰贏不了，富邦悍將隊今天終於找到樂天桃猿隊的破口，猿隊張喜凱、劉昱言「領銜」，送出12次四死球保送，讓悍將隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。