中職／陳凱倫花10年達500安里程碑 守備有美技更開心

中職富邦悍將陳凱倫昨天達成生涯500安里程碑，花了10年、710場比賽才達成，他今天表示，自己對於打擊上的紀錄並沒有太多想法，因為清楚自己的定位，演出守備美技更開心。

33歲的陳凱倫從2012年開始打職棒，今年剛好第10年，由於他是守優於攻的選手，安打累積速度較慢。談到昨天達成500安的心情，他今天表示，「我是沒什麼感想，對我來說打擊方面的紀錄沒有到很特別或很重大的意義」。

不過陳凱倫的隊友、家人都比他還高興，陳凱倫笑說：「隊友都一直很期待我打這支，每個打席都準備幫我要球，我回家後老婆小孩也都替我開心。」至於印象最深刻的安打，他指出，只要是再見安打都印象深刻。

因為陳凱倫清楚自己的定位，目標不是在打擊上的數字，只希望有機會上場時，把握每一分、每一秒去享受比賽，且助攻、戰術執行都要做到百分之百，「我這個角色本來上場機會就沒有很多，等到人家狀況不好，或是要守備時才上去」。

不過要是當天在守備時演出美技，陳凱倫就會很開心，他笑說：「每次比完賽情蒐都會給我看守備的影片，不會給我看打擊，看了自然就會開心，因為幫助球隊擋下這支安打，幫投手減輕一些負擔，我覺得這很重要。」

陳凱倫也自認是「開心果」的角色，他認為，最近隊友給自己的壓力都很大，在場上容易放不開，「我比較樂觀，都跟學弟講說要享受，只是細節要做到最好」。