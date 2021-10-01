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日職／王柏融長打被美技沒收 還少了2打點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日好手王柏融。 報系資料照
旅日好手王柏融。 報系資料照

日本職棒太平洋聯盟「爐主」之爭，西武隊山川穂高打擊大爆發，單場雙響砲、包辦4分打點，加上王柏融在9局下的一支可能清壘的深遠長打卻被美技沒收，西武就以4：2擊敗火腿隊。

西武與火腿兩名台將都有出賽，吳念庭先發第五棒、三壘手，4打數都在壘上有人時上場打擊，但都未敲安，1次三振，2次滾地、1次飛球出局，打擊率下修到2成55。

反倒是第6棒的山川穂高手感火燙，面對0：1落後，先在7局上敲出陽春砲追平，8局上更轟出三分砲拉開差距。

火腿在9局下一度露出反攻曙光，西武終結者平良海馬開局連投2次保送，王柏融上場代打，將一顆137公里的變速球敲到中外野深處，眼見即將落地，中外野手金子侑司勉強把球接到手套邊緣，跌跌撞撞的差點倒地，但仍完成接殺。

王柏融敲出這球若在警戒區落地，2分打點沒有問題，但只有將二壘跑者推進到三壘，火腿最終只靠著五十幡亮汰的滾地推進再添1分，無力逆轉。

火腿以43勝60敗17和的成績，持續在洋聯墊底，落後倒數第二的西武達到3場勝差。

王柏融

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