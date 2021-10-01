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中職／9月三度「刷」味全 鄭凱文相隔7年拿月MVP
中職9月投、打MVP出爐，樂天桃猿隊朱育賢單月敲出5轟、打擊率4成20，本季第二度拿下單月MVP，投手共有6人拿到選票，最終由中信兄弟隊鄭凱文勝出，繼2014年5月後再度獲獎，相隔超過7年。
鄭凱文是本季第一位拿下10勝的本土投手，復賽後勝場累積進度快，要感謝味全龍隊「相挺」，他在9月的3場先發都是面對龍隊，合計21局責失3分，單月防禦率1.29，獲得5票，擊敗已離隊的猿隊洋投歐飛登。
這是鄭凱文生涯第三次拿到單月MVP，前兩次都是2014年，今年在開打前才緊急轉先發調整，投出土投最多勝成績，扛起兄弟先發輪值重要一席。
打者MVP由朱育賢取得，9月的19場出賽，合計69打數繳出29支安打、5發全壘打，進帳16分打點、打擊率0.420、長打率0.667、上壘率0.468。朱育賢的表現獲11張選票，繼今年7月後再拿下打擊月MVP，中職本季至今的5座單月打擊MVP，僅有5月未落入猿隊打者手中。
媒體投票結果：
投手
中信兄弟｜鄭凱文：5票
樂天桃猿｜歐飛登：3票
統一7-ELEVEn獅｜布雷克：2票
富邦悍將｜陳鴻文：2票
樂天桃猿｜豪勁：1票
中信兄弟｜德保拉：1票
打擊
樂天桃猿｜朱育賢：11票
富邦悍將｜林益全：2票
樂天桃猿｜邱丹：1票
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