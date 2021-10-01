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中職／陳禹勳打完疫苗肌力流失 經過訓練回歸一軍

中央社 / 新北1日電
樂天桃猿隊投手陳禹勳。報系資料照／記者蘇志畬攝影
樂天桃猿隊投手陳禹勳。報系資料照／記者蘇志畬攝影

中職樂天桃猿陳禹勳今天回到一軍，他表示，前陣子打完AZ疫苗之後，因為發燒、流汗導致肌力流失，經過休息及訓練肌力之後，現在身體已經沒問題；王躍霖則是因手麻下二軍。

陳禹勳在9月16日因身體不適降二軍，今天順利回歸一軍，他表示，之前的狀況主要是打完COVID-19疫苗引起的不適。陳禹勳指出，在打完疫苗3天後，9月8日雖然有使用疫苗傷兵制度短暫休息2天，回一軍後也出賽了2場，不過身體仍有點不舒服。

當時打完疫苗後，陳禹勳指出，隔天凌晨開始有副作用，發燒到超過攝氏39度，加上畏寒、大量流汗，整晚都睡不好，「副作用好了之後我掉了3公斤，14個小時之內。」出賽2場後陳禹勳有腳軟的狀況，去醫院檢查主因是汗流太多，導致肌力流失，「這陣子都在訓練肌力，輕微重量再慢慢加。」

陳禹勳的左肩也有點發炎狀況，是因之前做重量訓練時，在做「高拉」動作時做比較重所導致，經過打針、休息之後已經好很多，但醫生提醒他左手盡量不要拿重物，「所以我手套也是拿最輕的。」

陳禹勳與今天的先發投手張喜凱升上一軍，投手王躍霖、野手藍寅倫則下二軍。總教練曾豪駒說明，主要是用到藍寅倫的機率比較小，近期球隊牛棚投手消耗頻繁，因此一軍擴增到13名投手。至於陳禹勳升上一軍後的定位，曾豪駒指出，因為終結者豪勁已經連續出賽，有需要的話陳禹勳也會投最後一局。

原本賽前桃猿隊打算讓近期狀況不穩的賴鴻誠下二軍，不過臨時改成王躍霖，曾豪駒指出，是因為王躍霖的手有點麻的感覺，要先安排他去檢查。

陳禹勳 樂天桃猿

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