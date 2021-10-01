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中職／楊彬初先發好投 洪總：多了一個可用之兵

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手楊彬。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊投手楊彬。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將隊先發輪值有難，升上楊彬生涯初先發，昨天繳出5.2局無責失好投，他的信心獲得很大增長，「讓我比較有自信，知道自己在這個地方也是可以投。」總教練洪一中也很肯定他的投球內容，「控球和球速都進步很多，多了一個可用之兵。」

楊彬昨天面對樂天桃猿隊繳出一場好投，先發5.2局只被敲出4安打、失2分（無責失），悍將隊終場以1：2輸球，楊彬的初先發吞敗收場，但內容獲得總仔肯定。

楊彬表示，先前有稍微猜一下，覺得可能會在昨天先發，也有和隊友請教與猿隊打者的對戰，在新莊球場先發，「亢奮的心情比較多一點，可以在這邊投球，投起來滿開心的。」

楊彬3年來在二軍累積49場出賽（36場先發），本季在二軍拿下6勝3敗、防禦率2.13，在悍將隊先發輪值需要人時，在二軍的楊彬成為不二人選。

楊彬表示，在二軍的出賽，教練都有設定功課，像是上場就要馬上進入狀況、壘上有人時不要太容易被得分等，每場去修正自己的缺陷，一場一場投下來，「現在感覺自己比較安定，不會不知道自己在幹嘛。」

差1個出局數，錯過優質先發，楊彬坦言有點可惜，很想多抓一個出局數。退場後，投手教練布魯斯稱讚他「已經投得很好了」、「把該做的都做到了」，楊彬也期望若下一場先發，局數可以再拉長。

富邦悍將

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