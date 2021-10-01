中職／投手誰降二軍轉了彎 曾總解釋：王躍霖手有點麻

樂天桃猿隊今天升上陳禹勳及先發投手張喜凱，降下一投一野，投手降誰出現急轉彎，原本公布賴鴻誠下二君，隨後改為王躍霖，總教練曾豪駒解釋是因王躍霖回報手有點麻，需要進一步檢查。

猿隊昨天剛在先發投手預告鬧烏龍，今天在異動名單上也出現小變動，原先官網公告賴鴻誠下二軍，但隨後改為王躍霖。

曾豪駒表示，賴鴻誠近期狀況不是很穩，原本打算先讓他下，「但防護員那邊是回報，王躍霖的手有點麻，不知道原因，還要去檢查，所以先讓他下，留健康的選手在這邊。」

王躍霖前一場出賽為9月24日，面對味全龍隊9局登板3人次都沒解決，遭吉力吉撈．鞏冠敲出滿貫砲。

曾豪駒表示，王躍霖從去年到今年的狀況比較多，「這個部分可能要注意一下，生活作息或訓練上的改變，可能都會發生一些無法掌握的狀況。」

陳禹勳今天重返一軍，定位仍將放在7、8局，但在豪勁連續出賽的狀況下，也能於9局準備，視投手狀況分流關門。