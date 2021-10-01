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中職／打完疫苗半天掉3公斤 陳禹勳當完「AZ戰隊」歸隊

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊投手陳禹勳打完疫苗後反應超劇烈，14小時狂掉3公斤。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊投手陳禹勳打完疫苗後反應超劇烈，14小時狂掉3公斤。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊投手陳禹勳打完疫苗後反應超劇烈，14小時狂掉3公斤，9月幾乎都在重養肌力度過，今天重返一軍助陣，賽前描述當晚狀況都還歷歷在目，笑稱自己是「AZ戰隊」。

陳禹勳是在打完疫苗後的3、4天，才於8日登錄疫苗傷兵，10日重回一軍，且出賽了兩場，14日在澄清湖一戰投到一半，就感覺不對勁、腳會軟掉，教練團隨後就將他降下二軍，讓他這段時間好好休息。

陳禹勳回想打完疫苗後當晚狀況，他因感覺發抖畏寒，蓋棉被、穿羽絨外套、長褲、長襪睡，量體溫燒到39.3度，還問當護士的老婆：「我會不會死在家裡？」

陳禹勳說：「打完凌晨開始發作，到早上10點都沒什麼睡，早上棉被翻開一整個是濕的，人家還以為我尿床，早上量體重就掉了3公斤，我有算，14個鐘頭就掉了3公斤。」

他在感覺身體已無大礙後回歸一軍，沒想到14日的出賽出現狀況，去醫院檢查後，醫生說可能是汗流太多、導致肌力也流失掉，「教練就說好好休息。」

陳禹勳在這段時間微量增加重訓，重新養回肌力，他笑說：「醫生叫我左手不要拿重物，所以我手套也是拿最輕的。」陳禹勳稱自己是「AZ戰隊」，「我是想說應該還好，哪知道打下去變這樣，我都叫他們（隊友）不要亂打。」

陳禹勳 樂天桃猿

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