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U23世界盃／陳宇宏先發拿2勝 投出挑戰職棒信心

中央社 / 台北1日電
陳宇宏說過去較沒自信，這次國際賽投出好成績，增加挑戰職棒信心。。 圖／中華棒協提供
陳宇宏說過去較沒自信，這次國際賽投出好成績，增加挑戰職棒信心。。 圖／中華棒協提供

U23世界盃棒球賽台灣隊低肩側投手陳宇宏此次表現亮眼，今天與巴拿馬交手6局僅被敲2安、無失分，拿下先發第2勝，陳宇宏說過去較沒自信，國際賽投出好成績，增加挑戰職棒信心。

陳宇宏非傳統棒球名校出身，此次首度入選國家代表隊定位先發表現亮眼，預賽對捷克隊先發，投6局僅被敲出1支安打，投出6次三振，失掉1分非責失分，拿下勝投。

今天台灣隊複賽與巴拿馬交手，陳宇宏展現壓制力，開賽連抓14個出局數，直到5局2人出局後被敲出內野安打，無緣挑戰紀錄；今天總計用60球投6局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，拿下個人賽會第2勝。

今天5局2人出局後，巴拿馬打者敲出滾地球，經過挑戰2度改判，最後還是判內野安打，但陳宇宏沒有受到太大影響，還是穩穩抓下第3個出局數。

陳宇宏表示，前4局投完有意識到還沒有打者上壘，隊友沒有特別說什麼，5局本來很開心、想說1局又撐過去了，沒想到會再改判，但當下覺得不重要了，只希望抓下最後一個出局數、不要破壞氣勢。

2場先發出賽比較，陳宇宏表示，巴拿馬的打者邊邊角角的球就會積極出棒，今天的比賽不特別追求三振、需要靠守備幫忙。

首度入選國家隊就投出好表現，陳宇宏表示，收穫超乎預期，第一場出賽還很緊張，第二場比賽就不會緊張了、享受比賽。

陳宇宏曾表示挑戰職棒是目標，但他坦言過去比較沒有信心、常常懷疑自己，U23世界盃磨練、增加信心，也提到如果要挑戰職棒，需要維持控球，變化球要加強、更穩定一點，身材也需要練得更壯。

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