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黑豹旗／192隊參賽有7支新面孔 3日抽籤決定命運

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2021年第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10/3（日）舉辦線上抽籤直播會，10/24（日）開打。圖／取自黑豹旗粉絲團
2021年第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10/3（日）舉辦線上抽籤直播會，10/24（日）開打。圖／取自黑豹旗粉絲團

2021年第九屆中信盃黑豹旗高中棒球賽將在10月3日舉行線上抽籤會、24日開打，共計192支球隊、超過3000名選手參賽，其中有7支新隊伍，更是首次有五專學校加入。

受新冠肺炎疫情影響，本屆參賽學校數略為減少，但仍有7支「新力軍」，分別為：海洋科技大學、台北商業大學、康橋國際學校、中華商海、辭修中學、慈心華德實驗高中、大興高中，其中包含兩支五專學校；而去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年則與澎湖海事共組聯隊，重返黑豹旗戰場。

中國信託商業銀行連續7年冠名贊助「中信盃黑豹旗」，今年持續支持離島推廣棒球運動，除延續蘭嶼高中棒球隊贊助，安排選手前往臺東大學附屬體育高中集訓外，也將挹注資源支持澎湖籌組聯隊。

為提升選手運動表現，今年中國信託將引進專業運動科學資源，不僅為賽事冠軍球隊量身規劃「運動科學營隊」，透過專業數據分析，提供青棒選手訓練建議。

社團球隊專屬的「中國信託社團潛力獎」，則將選出4支優秀社團球隊，提供「全套球衣」獎勵；另外中信盃黑豹旗巡迴列車，參與球員不只能接受中信兄弟球員指導，還能獲贈MIZUNO T恤一件，並體驗新增的「運動科學課程」。

長期以來支持各項運動賽事的「創見資訊」，自2018起增設「創見未來獎」，目前已有7支球隊受惠，今年也將持續設立3個名額，鼓勵更多社團球隊，獲獎的球隊將可得到由創見資訊提供的「5萬元棒球基金」，用以添購球具；而針對偏鄉基層學校開啟的「偏鄉種子計畫」也不會間斷，為台灣棒球埋下希望的種子。

各分區學校數分別為：北一區（北北基宜花馬）71校、北二區（桃竹苗金）32校、中區（中彰投雲嘉）43校、南區（南高屏東澎）46校，共計192校參賽。

【黑豹旗抽籤直播會】收看管道

電視：愛爾達電視、智林體育台

Facebook：黑豹旗粉絲團

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Twitch： https://reurl.cc/V5DOmZ

黑豹旗 棒球 中信兄弟

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