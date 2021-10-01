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U23世界盃／中華隊無緣爭牌 陳宇宏未完封有原因

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃棒球賽複賽中華隊對巴拿馬隊，陳宇宏6局僅被擊出2支零星安打壓制巴拿馬打線。圖／中華棒球協會提供
U23世界盃棒球賽複賽中華隊對巴拿馬隊，陳宇宏6局僅被擊出2支零星安打壓制巴拿馬打線。圖／中華棒球協會提供

中華隊今天在U23世界盃棒球賽複賽以5：3擊敗巴拿馬隊，然而隨著墨西哥隊敗給委內瑞拉隊，複賽戰績1勝3敗的中華隊確定無緣進入四強爭牌，總教練吳思賢勉勵球員，以爭取追平最佳的第五名紀錄努力。

中華隊今日由低肩側投的陳宇宏先發，6局僅被敲出2支安打，沒有失分，一共僅用60球，7局未挑戰完封，吳思賢表示：「今天陳宇宏先發投得太棒了，不過因為手有點不舒服，所以6局後決定換投。」

陳宇宏退場後，接手的王志庭被連敲4支安打，包括一支三分砲，差點翻船，緊急登板救援的邱駿威連抓3個出局數，鎖定勝利，吳思賢表示：「王志庭其實投的也不差，幾顆球主審不喜歡，導致往中間投，就被對方逮到機會。」

預賽貧打的中華隊，到了複賽兩場都有發揮，今天首局就靠陳聖平的適時二壘安打先馳得點，3局陳聖賢保送上壘後，靠著觸擊、滾地推進上三壘，接著對手暴投跑回第2分，5局再靠著安打串連，由鄭宗哲打下1分，李亦崴在滿壘時的安打拉開到5分差。

吳思賢表示：「打線也越來越進入狀況，不過可惜晚場墨西哥輸給委內瑞拉，也確定沒有四強賽可以打，不過還是勉勵選手明天盡力去打，至少追平上屆的第五名成績。」

U23世界盃棒球賽複賽中華隊對巴拿馬隊，邱駿威登板順利守住中華隊勝利。圖／中華棒球協會提供
U23世界盃棒球賽複賽中華隊對巴拿馬隊，邱駿威登板順利守住中華隊勝利。圖／中華棒球協會提供
U23世界盃棒球賽複賽中華隊對巴拿馬隊，李亦崴單場雙安雙打點表現最為出色。圖／中華棒球協會提供
U23世界盃棒球賽複賽中華隊對巴拿馬隊，李亦崴單場雙安雙打點表現最為出色。圖／中華棒球協會提供

中華隊 王志庭

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