聽新聞
test
0:00 / 0:00
U23世界盃／中華隊無緣爭牌 陳宇宏未完封有原因
中華隊今天在U23世界盃棒球賽複賽以5：3擊敗巴拿馬隊，然而隨著墨西哥隊敗給委內瑞拉隊，複賽戰績1勝3敗的中華隊確定無緣進入四強爭牌，總教練吳思賢勉勵球員，以爭取追平最佳的第五名紀錄努力。
中華隊今日由低肩側投的陳宇宏先發，6局僅被敲出2支安打，沒有失分，一共僅用60球，7局未挑戰完封，吳思賢表示：「今天陳宇宏先發投得太棒了，不過因為手有點不舒服，所以6局後決定換投。」
陳宇宏退場後，接手的王志庭被連敲4支安打，包括一支三分砲，差點翻船，緊急登板救援的邱駿威連抓3個出局數，鎖定勝利，吳思賢表示：「王志庭其實投的也不差，幾顆球主審不喜歡，導致往中間投，就被對方逮到機會。」
預賽貧打的中華隊，到了複賽兩場都有發揮，今天首局就靠陳聖平的適時二壘安打先馳得點，3局陳聖賢保送上壘後，靠著觸擊、滾地推進上三壘，接著對手暴投跑回第2分，5局再靠著安打串連，由鄭宗哲打下1分，李亦崴在滿壘時的安打拉開到5分差。
吳思賢表示：「打線也越來越進入狀況，不過可惜晚場墨西哥輸給委內瑞拉，也確定沒有四強賽可以打，不過還是勉勵選手明天盡力去打，至少追平上屆的第五名成績。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言