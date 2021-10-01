U23世界盃／邱駿威展現危機處理能力 為中華隊守住勝利

U23世界盃棒球賽台灣代表隊投手邱駿威今天後援登板救火，投1局無失分、拿下救援成功，他表示，上場專注對決打者、幫助球隊守住領先。邱駿威此次定位牛棚、展現危機處理能力。

11月才要滿19歲的投手邱駿威首度入選國家代表隊、展現大將之風，邱駿威今年季中選秀被中職樂天桃猿隊在第2輪指名，正式進入職棒前，先到U23世界盃國際大賽舞台磨練經驗。

邱駿威此次定位後援出賽，危機時登板展現壓制力，今天複賽第2戰台灣與巴拿馬交手，台灣隊6局打完5比0領先，7局王志庭登板後援有狀況，接連被敲安打、挨3分砲退場，賽後回報，王志庭因為腳踝不舒服導致出賽狀況不穩定，教練團也希望大家多給選手鼓勵。

邱駿威在7局台灣隊5比3領先，巴拿馬進攻，壘上有人、無人出局時登板後援，三振抓到第1個出局數，讓接下來兩名打者都打出二壘方向滾地球出局、凍結巴拿馬攻勢。

今天危機時登板後援，邱駿威表示，上場時不在意壘上的跑者，只想著要幫助球隊守住領先分數，專注對決打者，用自信的直球搶好球數，順利完成投球任務。

邱駿威總計用12球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、沒有保送，沒有失掉分數，拿下救援成功；邱駿威目前為止此次賽會預賽出賽2場、複賽1場，總計投2.2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，戰績1勝1救援成功，表現亮眼。