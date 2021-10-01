日職／「手帕王子」引退 日球迷不捨：當年想看他一票難求

日本火腿隊投手「手帕王子」齋藤佑樹，曾在高中、大學時期留下傲人成就，並以第一指名風光加盟職棒。然而長年下來，齋藤卻沒投出令人期待的表現，本季受到傷勢影響，球速更一落千丈，讓他決心引退。

根據日本媒體「體育日本」報導，齋藤佑樹在上一季二軍對上巨人時，就感到右手肘有異樣，檢查結果發現韌帶斷裂。當時雖然也有動韌帶移植手術這個選項，但由於復健時間太長，齋藤覺得自己這幾年已經沒什麼成績了，因此不願再拖下去，就選用了「PRP自體血小板增生療法」進行治療，一邊恢復，一邊將練投球數逐漸拉長至200球。

齋藤當時受訪表示「這次使用保存療法，就有在球季中回歸的可能。我已經沒有猶豫的時間了，就算一天也好，想快點全力投球。這次的保存療法和過去職棒球員所做過的不同，是一個新概念的療法。即使沒有按照理想狀況回覆，我的療程也會成為案例，提供給下個世代參考，因此不會白白浪費」。

齋藤更感謝許多粉絲透過寫信之類的方式鼓勵他，表示他感受到了這些責任，所以一定會治好右手肘，再度回到一軍賽場。可惜他後來還是沒辦法回到全盛期，球速更一度落到連投出130公里都有困難，最終決定引退結束職棒生涯。

他的引退也讓許多球迷不捨，日本Yahoo新聞發佈不到兩小時，就湧入了超過八千則留言。日本網友們表示「很多人一定都還記得他高三時，在甲子園發光發熱引發『手帕王子』的社會現象」、「我那時看到平手隔天再戰，想說一定要去買票，結果在開賽前一小時半在梅田站就看到『本日票卷已完售』的消息，那天還是星期一」。

更有網友回憶、「在那場甲子園熱鬥的約一個半月後，早實和駒大苫小牧在『のじぎく兵庫国体』大會上交手，比賽地點在一個離車站最近也要20分鐘，2000年代才開始有職棒二軍和熱身賽的地方球場，結果會場塞滿了7200觀眾，球場之後還被戲稱為『手帕紀念球場』」。