日職／曾與田中將大齊名 「手帕王子」齋藤佑樹宣布退休

日本職棒火腿隊「手帕王子」齋藤佑樹結束職棒11年的生涯，今透過球團發表聲明，決定在今年引退，他在甲子園掏出手帕擦汗的場景成為球迷心中寶貴的光景。

齋藤佑樹在聲明中指出，「我決定在這個球季引退，雖然無法達到預期的成績，但是直到最後都一直支持我的球迷們，我由衷感謝，這11年來與火腿隊最棒的隊友們一起打拚，是件幸福的事。」

33歲的齋藤佑樹就讀早稻田實業學校高等部時，以王牌投手之姿在2006年的夏季甲子園帶領球隊拿下優勝，當時與田中將大的對決成為熱門話題，而齋藤佑樹不時拿出自備手帕擦汗，甚至提升手帕銷量，「手帕王子」稱號不脛而走。

不過與田中將大高中畢業就投身職棒不同，齋藤佑樹先就讀早稻田大學，到2011年才參加選秀，仍受到四支球隊第一指名，最後由火腿隊抽到交涉權，以簽約金1億、年薪1500萬、激勵獎金5000萬日圓加盟。

生涯第一年出賽，齋藤佑樹還有著6勝6敗、防禦率2.69的成績，然而接下來逐漸失去一軍位置，近兩年都在二軍出賽，去年球季動了手肘韌帶移植手術，但術後成績仍未見起色，只能宣布退休。