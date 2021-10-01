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U23世界盃／陳宇宏6局無失分壓制 中華隊奪複賽首勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華隊低肩側投的陳宇宏今天再次展現優異控球，先發6局無失分。 截圖自WBSC官方推特
中華隊低肩側投的陳宇宏今天再次展現優異控球，先發6局無失分。 截圖自WBSC官方推特

低肩側投的陳宇宏今天再次展現優異控球，先發6局無失分，雖然牛棚一度失火，但邱駿威適時救火，中華隊最終就以5：3擊敗巴拿馬，在U23世界盃棒球賽複賽取得首勝。

陳宇宏今天開賽連續投出14上14下，直到5局2出局後才被敲出第一支安打，6局同樣也在2出局後被敲安，但都不影響他順利抓下最後一個出局數。

中華隊打線在1局上先馳得點，張文漢在1出局後選到保送上壘，陳聖平在2出局後的二壘打敲回1分打點；3局上陳聖賢保送上壘後，靠著觸擊、滾地推進上三壘，接著對手暴投奉送1分。

5局下中華隊展開攻勢，前三棒陳聖賢、張文漢、鄭宗哲連續敲安，鄭宗哲的安打帶有1分打點，1出局後沈朕清保送形成滿壘，李亦崴的安打一口氣敲回2分。

5局下的3分變成關鍵，陳宇宏退場後，7局接手的王志庭被連敲3支安打，包括羅德里奎茲（ Abraham Daniel Suris Rodriguez）的一發三分砲，之後再被敲1安退場，轉由邱駿威接手，結果連抓3個出局數，成功踩住煞車。

陳宇宏用60球投完6局，其中44顆好球，只被敲出2支安打，另有2次三振、沒有保送，拿下勝投；牛棚的王志庭沒有抓到出局數，被敲4安失3分，邱駿威則是1局無安打、無失分，有1次三振。

打線上以李亦崴2安打、2打點最亮眼，陳聖平、沈朕清各有1安、1打點，陳聖平與邱辰都敲出一支二壘打。

中華隊 陳聖平

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