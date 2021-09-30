中職／對悍將10連不敗 曾豪駒反讚楊彬投得好

樂天桃猿隊今天在投手戰中勝出，以2：1擊敗富邦悍將隊，並取得對戰10連不敗，獨居下半季第一，猿隊總教練曾豪駒認為，每場比賽仍是戰戰兢兢。

猿隊靠著先發投手狂威6局失1分的好投，技壓悍將隊楊彬的5.2局失2分表現，曾豪駒表示：「雙方投手都投得很棒，讓精采度提升。」

這是楊彬生涯首次先發，由於羅力被強襲球擊中還在調整中，由他頂上輪值，曾豪駒表示：「楊彬跟之前對戰相比成長不少，他們多了可用之兵，直球跟變化球的位置讓我們掌握不好，回去再多研究。」

近10場對戰悍將隊取得9勝1和的好成績，曾豪駒表示，還是要戰戰兢兢，「不用管對誰幾連勝，好好把每一場、每一個比賽狀況，才有機會贏球。」

猿隊打線靠著6局上林立敲出安打後，郭永維一支安打加上外野手林哲瑄失誤，拿下追平分，廖健富再敲安才取得超前，曾豪駒表示，林立是盜壘王，在壘上有一定壓力，「投手專注力放在跑者上，打者就有機會攻擊，郭永維補的這支安打也讓士氣有所提升」。