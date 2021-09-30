中職／適應台灣氣候奪勝 狂威：對我意義重大

樂天桃猿隊狂威到二軍先發兩場，調整曲球、適應天氣，今天回到一軍先發位置，就繳出6局失1分的好投，狂威表示，這是自己近年來的第一個勝投，「對我來說意義滿重大的，重點還是幫助球隊贏球」。

狂威前兩場在一軍先發合計8局丟掉11分，今天回到一軍，全場僅被敲出4支安打，其中在5局被陳凱倫、林哲瑄敲出二壘打造成傷害，另有五次三振、兩次保送，打線也在六局上攻下兩分，幫助狂威拿下首勝。

前兩場狂威吞下敗投時，總教練曾豪駒點出，適應台灣濕熱天氣是狂威的一項課題。

狂威賽後表示，在二軍投球也很熱，今天氣溫相對不錯，固然有對投球幫助，但主要還是在二軍的調整，特別是曲球，「有幾次三振就是靠曲球拿下，直球也比較會跑。」

曾豪駒認為給狂威時間適應，就可穩定先發，今天一開始被連續兩人上壘，可能還沒進入狀況，「後來他找到好球、節奏，相信只要敢攻擊好球帶，他的能力是有壓制性的投手。」