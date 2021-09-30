中職／兄弟3轟擊垮獅隊 高宇杰延長10局兩分砲致勝

布雷克、呂彥青相隔一周再度登板對決，地點從台中移師台南，兩人今天都投出優質先發、無關勝敗，這場統一獅、中信兄弟隊之戰打到延長10局，兄弟替補捕手高宇杰轟出左外野兩分砲，成為致勝一擊，終場4：2獲勝，獅隊下半季排名跌到第2。

呂彥青23日先發6.2局，只被揮出4支安打、無失分，奪下加盟中職首勝，也終止2連敗；布雷克當天只投4.1局，也是本季先發最短局數，被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失4分吞下本季第3敗，終止4連勝紀錄。

兩人今天二度交手又形成投手戰，布雷克前3局被揮出兩支安打，4局上遭許基宏轟出中外野陽春砲，接下來投到8局結束未再失分，一共被揮出6支安打，飆出5次三振，帶著優質內容退場。

許基宏本季第10轟出爐，成為全聯盟第6位開轟達到2位數的球員。

呂彥青前5局完全壓制獅隊打線，只在1局下被陳鏞基揮出1支二壘打，讓獅隊毫無機會得分；6局下，呂彥青保送林岱安後，林祖傑犧牲觸擊，羅暐捷安打追平比數，陳鏞基再添安打攻下超前分，獅隊以2：1超前。

呂彥青投6局被揮出3支安打，飆出6次三振，失兩分，戰績仍是1勝2敗。

兄弟9局上面對獅隊「守護神」陳韻文，1出局後陳子豪轟出右外野陽春砲，本季第9轟追平比數，兩隊進入延長賽；布雷克成本季首位14勝投手的希望破滅，仍和兄弟洋投德保拉並列勝投榜領先，陳韻文中斷連續13場救援成功紀錄。

延長10局上，獅隊第3任投手鄭鈞仁登板，兩出局後被王威晨揮出二壘打，高宇杰再轟全壘打（本季第2轟）攻下勝利打點，獲選單場MVP；獅隊終止2連勝，下半季落後樂天桃猿隊1場勝差。

【中央社台北30日電】

中職今天在台南球場的賽事，中信兄弟全場出現3發全壘打，9局上陳子豪先轟追平陽春砲，到了延長賽10局上，後段才上場的高宇杰敲超前2分砲，終場以4比2擊退統一獅隊。

兄弟在4局上靠著許基宏敲出陽春全壘打，先馳得點；6局下獅隊的林岱安選到保送後，靠著林祖傑犧牲觸擊上二壘，之後羅暐捷、陳鏞基接連敲安打，各帶有1分打點，反倒取得領先；不過9局上兄弟的陳子豪轟出陽春砲，一棒將比分追平。

到了延長賽10局上，第8局才上場替補的高宇杰轟出超前2分全壘打，幫助兄弟最終以4比2擊敗獅隊。賽前由獅隊與樂天桃猿隊並列下半季龍頭，不過今天另一場桃猿隊贏球，目前獨居下半季龍頭，獅隊以1場勝差緊追在後。

兄弟此戰由呂彥青掛帥先發，用90球投6局，僅被敲3支安打，投2次四死球，送出6次三振，失2分演出優質先發。呂彥青在下半季加入兄弟之後，目前出賽6場含5場先發，狀況漸入佳境，自23日奪下中職生涯首勝後，今天也有好表現，不過最後勝投由李振昌拿下。

獅隊先發投手布雷克用101球投滿8局，被敲6支安打，沒有出現保送，送出5次三振，只失1分；不過接替投球的終結者陳韻文在9局上被追平，最終布雷克無關勝敗，被高宇杰敲全壘打的鄭鈞仁吞下敗投。