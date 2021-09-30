中職／狂威「重開機」變威 猿對悍將10連不敗

樂天桃猿隊狂威到二軍「重開機」後，重返一軍的首戰就繳出6局失1分的好投，幫助球隊以2：1擊敗富邦悍將隊，取得對戰10連不敗。

狂威在一軍前兩場出賽，合計投8局、丟掉11分，9月中到二軍調整，投了兩場先發都達6局，因為歐飛登離隊，在今天拉上一軍頂起先發輪值。

面對悍將隊打線，狂威前4局僅被敲出1支安打，5局小遇亂流，被陳凱倫、林哲瑄敲出二壘打，丟掉1分，不過6局又回穩，就只失這一分。

猿隊打線在6局上攻下2分，靠得是林立敲出安打後，郭永維一支安打加上外野手林哲瑄失誤，拿下第1分，也將先發投手楊彬打退場，廖健富再從接手的優瑪手中敲安，取得超前分。

狂威總計用91球投完6局，被敲4支安打，丟掉1分，另有5次三振、2次保送，防禦率下降到7.71，終於拿下來台首勝。

生涯首次先發的楊彬，雖有5.2局失2分的好表現，被敲4支安打，另有3次三振，沒有保送，且失分都非責失，但仍吞下生涯首敗。