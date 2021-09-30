日職／吳念庭敲二壘打 單季百安近了

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭的球棒只安靜一場，今天面對軟銀隊先發再敲安，距離生涯首次的單季百安，只剩下倒數4支。

西武今天在4、5局靠著安打、保送串連，攻下5分一度領先，但5局下軟銀靠著柳田悠岐1分打點二壘打、戴斯派耶（Alfredo Despaigne）三分砲，一口氣逆轉。

不過西武再次領先，9局上森友哉先轟出陽春砲，追到1分差，1出局滿壘後，外崎修汰的高飛犧牲打追平，岸潤一郎敲安超前，加上9局下平良海馬守住1分差，就以8：7拿下逆轉勝。

今天先發第五棒、三壘手的吳念庭，雖然沒有打點，但也參與了4局的攻勢串聯，1出局、一壘有人時，從杉山一樹手中敲出右外野二壘打，並靠著栗山巧二壘打回來得分。

不過另外三個打席，吳念庭是1次三振、1次飛球出局、1次滾地出局，9局上被代打換下，總計4打數1安打，打擊率為2成58，本季安打數推進到96支。