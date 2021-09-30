中職／楊彬生涯首次先發 投5.2局只是平個人紀錄

富邦悍將隊投手楊彬本季首次升上一軍，也是生涯首次先發，對戰樂天桃猿隊演出先發5.2局的好投，失2分都非責失，防禦率是0，不過投球局數僅僅追平生涯最多，原因是有一場後援5.2局的紀錄。

前5局面對近期火燙的「暴力猿」打線，楊彬僅被敲出2支安打，更從開賽連續解決10個人次，直到4局上才被郭永維敲出首支安打。

打破楊彬無失分表現的也是郭永維，6局上2出局後，楊彬先被林立敲出安打，接著郭永維一支安打加上外野手林哲瑄失誤，丟掉第1分，楊彬退場後，接手的優瑪也被廖健富敲安，楊彬再掉1分。

楊彬生涯首次先發就以5.2局失2分的表現作結，失分都在2出局失誤後，不算責失，投72球有49顆好球，被敲4支安打，另有3次三振，沒有保送，可惜球隊以1：2落後，暫時為敗投候選人。

過去2年楊彬在一軍出賽8場都是後援，不過對投長局數並不陌生，他在2020年5月14日也曾臨危受命，對中信兄弟隊後援5.2局，用91球，丟掉5分，在二軍也以先發培養。