聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／楊彬生涯首次先發 投5.2局只是平個人紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊投手楊彬9月30日生涯首次先發。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊投手楊彬9月30日生涯首次先發。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將隊投手楊彬本季首次升上一軍，也是生涯首次先發，對戰樂天桃猿隊演出先發5.2局的好投，失2分都非責失，防禦率是0，不過投球局數僅僅追平生涯最多，原因是有一場後援5.2局的紀錄。

前5局面對近期火燙的「暴力猿」打線，楊彬僅被敲出2支安打，更從開賽連續解決10個人次，直到4局上才被郭永維敲出首支安打。

打破楊彬無失分表現的也是郭永維，6局上2出局後，楊彬先被林立敲出安打，接著郭永維一支安打加上外野手林哲瑄失誤，丟掉第1分，楊彬退場後，接手的優瑪也被廖健富敲安，楊彬再掉1分。

楊彬生涯首次先發就以5.2局失2分的表現作結，失分都在2出局失誤後，不算責失，投72球有49顆好球，被敲4支安打，另有3次三振，沒有保送，可惜球隊以1：2落後，暫時為敗投候選人。

過去2年楊彬在一軍出賽8場都是後援，不過對投長局數並不陌生，他在2020年5月14日也曾臨危受命，對中信兄弟隊後援5.2局，用91球，丟掉5分，在二軍也以先發培養。

樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／羅力挨球吻調整中 布魯斯：給楊彬一個機會

中職／尋獲「18年的郭永維」 一棒3分狙擊王維中

中職／鞏冠滿貫砲嚇壞猿隊 曾總：被棒球之神上一課

中職／暴力猿吃定龍王 王維中對戰防禦率飆到7.20

相關新聞

中職／狂威「重開機」變威 猿對悍將10連不敗

樂天桃猿隊狂威到二軍「重開機」後，重返一軍的首戰就繳出6局失1分的好投，幫助球隊以2：1擊敗富邦悍將隊，取得對戰10連不...

日職／宋家豪關門失1分守住勝利 王柏融代打靠失誤上壘

樂天隊在太平洋聯盟排名第3的地位，受到軟銀隊嚴重威脅，今天對火腿隊之戰賽前只領先半場勝差，打完前8局8：4領先，9局上推...

中職／楊彬生涯首次先發 投5.2局只是平個人紀錄

富邦悍將隊投手楊彬本季首次升上一軍，也是生涯首次先發，對戰樂天桃猿隊演出先發5.2局的好投，失2分都非責失，防禦率是0，...

日職／吳念庭敲二壘打 單季百安近了

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭的球棒只安靜一場，今天面對軟銀隊先發再敲安，距離生涯首次的單季百安，只剩下倒數4支。

中職／羅力挨球吻調整中 布魯斯：給楊彬一個機會

富邦悍將隊羅力前一場先發被強襲球擊中，保險起見暫緩登板，也讓楊彬獲得生涯首次先發機會，投手教練布魯斯表示，在二軍看到楊彬...

中職／猿隊明日先發報錯人 陳冠宇還是周末限定

樂天桃猿隊陳冠宇今天在牛棚練投，聽到自己明天要先發嚇一跳，原來是通知出問題，中華職棒官網的明日先發預告一度顯示為陳冠宇，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。