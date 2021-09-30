日職／宋家豪關門失1分守住勝利 王柏融代打靠失誤上壘

樂天隊在太平洋聯盟排名第3的地位，受到軟銀隊嚴重威脅，今天對火腿隊之戰賽前只領先半場勝差，打完前8局8：4領先，9局上推出旅日投手宋家豪，雖被揮出兩支安打、失1分，還是幫助球隊8：5保住勝果。

樂天推出左投弓削隼人先發，王柏融未被火腿列進先發名單，8局上才有機會上場代打，靠對方二壘手失誤上壘，本季打擊率從2成30略降為2成29。

弓削隼人投5局失分退場時，樂天已經8：1領先，火腿雖在6局上追回1分，8局上再得兩分，仍以4分之差落後。

宋家豪是樂天第5任投手，9局上一共面對6名打者，被淺間大基、髙濱祐仁連揮安打失1分，還出現1次觸身球，不過順利瓦解火腿最後攻勢，本季出賽55場，戰績仍是1勝3敗24中繼，防禦率從2.44升至2.56，樂天排名仍居第3。