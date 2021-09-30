聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／朱育賢、林泓育開轟有「偏好」 曾總分析型態

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿隊林泓育。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊林泓育。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊復賽後火力全開，朱育賢以14轟續居全壘打王，昨天敲出本季第12轟的林泓育也站上第二，特別的是，兩人在好、壞球領先時開轟率剛好相反，總教練曾豪駒指出，這是打擊型態差異造成的結果。

猿隊昨天敲出3轟，以6：3擊敗富邦悍將隊，其中朱育賢、林泓育、林立各有一轟，朱育賢在0好3壞時，從優瑪手中轟出三分砲，林泓育則是在2好2壞時對王尉永開轟，剛好符合兩人本季開轟的「偏好」。

朱育賢今年最會在球數領先時開轟的打者，14轟有8轟是在壞球數大於好球時敲出，面對球數領先時打擊率高達3成83，曾豪駒表示，有的球員在球數領先時比較能夠大膽揮擊，朱育賢也是在這樣的情況下，能夠讓揮擊軌跡更加完整。

林泓育在好球數大於壞球時敲出10發全壘打，球數落後時最會轟就是他，打擊率仍有3成04，曾豪駒分析，林泓育的打擊型態在追求擊球的延伸，進而產生長打，擊球率也比較高。

樂天桃猿隊朱育賢。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊朱育賢。記者蘇志畬／攝影

朱育賢 林泓育 曾豪駒

延伸閱讀

中職／跨越百局門檻 黃子鵬保持「要繼續投」心態

中職／黃子鵬6.2局失2分奪勝 朱育賢敲第14轟穩居第一

中職／各隊開轟破百變成高難度 全壘打王恐怕不到20轟

中職／完投勝之夜保持沉默 霸林爵婉拒受訪

相關新聞

中職／狂威「重開機」變威 猿對悍將10連不敗

樂天桃猿隊狂威到二軍「重開機」後，重返一軍的首戰就繳出6局失1分的好投，幫助球隊以2：1擊敗富邦悍將隊，取得對戰10連不...

日職／宋家豪關門失1分守住勝利 王柏融代打靠失誤上壘

樂天隊在太平洋聯盟排名第3的地位，受到軟銀隊嚴重威脅，今天對火腿隊之戰賽前只領先半場勝差，打完前8局8：4領先，9局上推...

中職／楊彬生涯首次先發 投5.2局只是平個人紀錄

富邦悍將隊投手楊彬本季首次升上一軍，也是生涯首次先發，對戰樂天桃猿隊演出先發5.2局的好投，失2分都非責失，防禦率是0，...

日職／吳念庭敲二壘打 單季百安近了

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭的球棒只安靜一場，今天面對軟銀隊先發再敲安，距離生涯首次的單季百安，只剩下倒數4支。

中職／羅力挨球吻調整中 布魯斯：給楊彬一個機會

富邦悍將隊羅力前一場先發被強襲球擊中，保險起見暫緩登板，也讓楊彬獲得生涯首次先發機會，投手教練布魯斯表示，在二軍看到楊彬...

中職／猿隊明日先發報錯人 陳冠宇還是周末限定

樂天桃猿隊陳冠宇今天在牛棚練投，聽到自己明天要先發嚇一跳，原來是通知出問題，中華職棒官網的明日先發預告一度顯示為陳冠宇，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。