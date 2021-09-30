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中職／朱育賢、林泓育開轟有「偏好」 曾總分析型態
樂天桃猿隊復賽後火力全開，朱育賢以14轟續居全壘打王，昨天敲出本季第12轟的林泓育也站上第二，特別的是，兩人在好、壞球領先時開轟率剛好相反，總教練曾豪駒指出，這是打擊型態差異造成的結果。
猿隊昨天敲出3轟，以6：3擊敗富邦悍將隊，其中朱育賢、林泓育、林立各有一轟，朱育賢在0好3壞時，從優瑪手中轟出三分砲，林泓育則是在2好2壞時對王尉永開轟，剛好符合兩人本季開轟的「偏好」。
朱育賢今年最會在球數領先時開轟的打者，14轟有8轟是在壞球數大於好球時敲出，面對球數領先時打擊率高達3成83，曾豪駒表示，有的球員在球數領先時比較能夠大膽揮擊，朱育賢也是在這樣的情況下，能夠讓揮擊軌跡更加完整。
林泓育在好球數大於壞球時敲出10發全壘打，球數落後時最會轟就是他，打擊率仍有3成04，曾豪駒分析，林泓育的打擊型態在追求擊球的延伸，進而產生長打，擊球率也比較高。
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