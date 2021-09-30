中職／猿隊明日先發報錯人 陳冠宇還是周末限定

樂天桃猿隊陳冠宇今天在牛棚練投，聽到自己明天要先發嚇一跳，原來是通知出問題，中華職棒官網的明日先發預告一度顯示為陳冠宇，後來才改為正確的張喜凱，陳冠宇的「周末限定」沒有改變。

今天賽前猿隊總教練曾豪駒談及近期輪值，就表示明天將由在二軍滿十天的張喜凱擔任先發，陳冠宇依舊在周六登板，也由於周日無賽事，霸林爵要到下周才會再登板。

不過稍後中職官網一度顯示明天猿隊與富邦悍將隊的先發投手為陳冠宇與陳鴻文，令人不解，後來才更正為張喜凱，根據中職聯盟表示，是由於球隊管理以為明日是周六，所以進行更正。

陳冠宇除了生涯初登板在周二外，接下來每場先發都固定在周六，曾豪駒也曾表示，會盡量安排陳冠宇在周六或周日登板。