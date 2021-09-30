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中職／羅力挨球吻調整中 布魯斯：給楊彬一個機會
富邦悍將隊羅力前一場先發被強襲球擊中，保險起見暫緩登板，也讓楊彬獲得生涯首次先發機會，投手教練布魯斯表示，在二軍看到楊彬的心態、技術，「給他一個機會表現」。
羅力在23日對味全龍隊在3局時被強襲球擊中大腿，但仍繳出7局無失分的好投，今天按照輪值原是他先發，換由楊彬對上樂天桃猿隊。
布魯斯表示：「羅力被強襲球擊中後，雖然有投完，但還是有點不舒服，與其讓他撐下去，不如好好休息。」不過布魯斯也表示，這不算跳過一次先發，只是多給幾天調整。
楊彬過去在一軍8場出賽都是後援，不過近兩年在二軍以先發調整，本季在二軍出賽15場，12場先發，6勝3敗，防禦率2.13。
楊彬今年在二軍最多投到7局、108球，布魯斯表示，對於楊彬在一軍出賽不會訂出限制，「而是看場上表現、控球狀況而定，讓他去投」。
布魯斯表示，過去在二軍看到楊彬心態成熟、技術有專業度，在羅力休兵之下，決定給他一個機會表現，「在二軍時也常告訴他們，到一軍就是做一樣的事，專注在場上、投球，保持一致。」
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