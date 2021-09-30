U23世界盃／中華隊無緣冠軍戰 吳思賢勉小將繼續加油

U23世界盃棒球賽複賽第1天，台灣隊今天以4比5不敵哥倫比亞，複賽目前累積0勝3敗，確定無緣打冠軍戰，不過總教練吳思賢勉勵球員，比賽還沒結束，要繼續加油。

台灣隊今天推出莊陳仲敖先發，在第2局及第3局挨轟全壘打，第5局被敲1支安打後退場。總計莊陳仲敖主投4.1局，被敲6支安打，投1次保送、5次三振，失掉4分。攻擊上則是都有串連攻勢，且1局上曾宸佐就轟出首局首打席全壘打。

不過此戰吞敗主因在牛棚，5局下中繼投手鄭浩均失去準心，接連3個四死球讓哥倫比亞輕鬆追平，滿壘時教練團決定再度換投，結果潘文輝一上場就先丟出觸身球，也讓哥倫比亞獲得超前分。台灣隊此戰輸掉後，確定與冠軍賽無緣，最多只剩下季軍戰的機會。

台灣隊總教練吳思賢賽後表示，「今天打擊發揮得不錯，反而是預賽最放心的投手出了問題，也讓大家都覺得很惋惜，不過還是勉勵球員，比賽還沒結束，要再繼續加油。」第1屆U23世界盃台灣隊拿下第7名，上一屆則是第5名，因此仍有機會爭取歷屆最佳名次。