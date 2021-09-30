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日職／曾在日本一上演8局完全比賽 山井大介決定高掛球鞋

聯合新聞網 / 綜合報導
中日龍隊投手山井大介傳出將在本季引退的消息。 路透
中日龍隊投手山井大介傳出將在本季引退的消息。 路透

中日龍投手山井大介，自從2001年季後加入中日龍隊後，如今職棒生涯已邁入第20年，43歲的他同時也是日職現役最年長的投手。就在近日，媒體披露這位征戰多年的沙場老將，有意高掛球鞋引退。

根據日本媒體「東海電視台」報導，29日傳出山井有意在季後引退的消息，據悉他已經告知身邊人士。山井在2001年的選秀上，以第六指名加入中日龍隊，是非常資深的老將。然而他近年成績不盡理想，本季甚至完全沒有在一軍出賽過的紀錄。

山井生涯代表作出現在2007年的日本一總冠軍賽，當時中日龍已經53年未嘗冠軍滋味，而山井在中日3勝1敗的優勢下，對上日本火腿的王牌達比修有。結果山井前8局完全沒有讓對方上壘，就在眾人都以為他會續投9局，挑戰在冠軍賽締造完全比賽的大紀錄時，總教練落合博滿卻決定換投，讓守護神岩瀨仁紀上場。

最後，中日龍雖然順利擊敗火腿，拿下暌違已久的冠軍，但這個投手調度卻飽受爭議。日本媒體「中日スポーツ」指出，即使山井事後澄清「比起自己的紀錄，總之拿到日本一才是更重要的」，但仍引起正反兩方的激辯。

不過在6年後，山井對橫濱DeNA時投出無安打比賽，且還在隔年拿下聯盟勝投王，算是稍稍彌補了與大紀錄錯失而過的遺憾。總計山井生涯一共拿下62勝70敗20救援，防禦率3.75。由於他未曾轉隊過，因此這些紀錄，通通都是身披中日球衣所創下的。

日本 中日龍 日本火腿

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