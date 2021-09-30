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U23世界盃／曾宸佐開轟無效 中華隊投手群失血複賽吞敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華隊預賽5場比賽只丟掉6分的投手陣，面對哥倫比亞大失血，最終以4：5落敗。 截圖自WBSC官網
中華隊預賽5場比賽只丟掉6分的投手陣，面對哥倫比亞大失血，最終以4：5落敗。 截圖自WBSC官網

U23世界盃棒球賽複賽首戰，在預賽低迷的中華隊打線雖然攻下4分，然而預賽5場比賽只丟掉6分的投手陣，面對哥倫比亞大失血，最終以4：5落敗。

超級循環賽制要加上預賽帶進的2敗，中華隊處於0勝3敗的不利局面，總教練吳思賢表示：「要追趕確實困難，但我仍然相信球員會努力贏取剩下2場勝利。」接下來兩場對手為巴拿馬與委內瑞拉。

中華隊靠著開路先發曾宸佐首局首打席全壘打先馳得點，2局上沈朕清、張文漢連續安打攻占一、三壘，李亦崴的高飛犧牲打帶回1分，3局上陳聖賢、鄭宗哲連續安打，對手的牽制失誤奉送1分，陳聖平再敲安形成滿壘，下一棒沈朕清的滾地球帶回第4分。

中華隊複賽首戰出師不利。 截圖自WBSC官網
中華隊複賽首戰出師不利。 截圖自WBSC官網

先發投手莊陳仲敖先在2局下被轟出一發2分全壘打，3局下又挨陽春砲，5局下被敲安打後退場，此時中華隊還以4：3領先。

不過接手的鄭浩均連續出現3次四死球，讓對手追平，換上的潘文輝又投出觸身球，中華隊反落後1分，雖然潘文輝回穩未再失分，然而打線也未再進帳分數。

吳思賢表示，決定換下莊陳仲敖在於用球數，「我認為那是個換人的時機點，然而結果並不理想」。

莊陳仲敖先發用74球，投4.1局被敲6支安打，丟掉4分無關勝敗，另有5次三振、1次保送；鄭浩均沒抓到出局數，投出2次保送、1次觸身，丟1分承擔敗投，潘文輝後援1.2局僅被敲1支安打，無失分，有3次三振。

中華隊

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