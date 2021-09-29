中職／跨越百局門檻 黃子鵬保持「要繼續投」心態

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬6.2局失2分的優質先發，為自己進帳本季第8勝，也達到「百局」的個人目標，雖然不是完整局數退場，但是黃子鵬說：「我會一直保持要繼續投的心態。」

猿隊今天以6：3擊敗富邦悍將隊，打線只敲出5支安打，但其中包括林立、朱育賢以及林泓育的3發全壘打，得分效率遠高於悍將隊的10支安打。

特別的是，6局上林立敲出超前陽春砲後，第四棒林泓育在一、二壘有人時觸擊推進成功，雖然下一棒朱育賢開轟，看似結果沒太大改變，但總教練曾豪駒認為一、二壘有人跟二、三壘有人，打者的壓力不一樣。

曾豪駒指出，那個短打是林泓育的自發行為，「小胖考量整體攻擊效應，如果每個人都有這種觀念，得分就會有效率」。

黃子鵬6.2局失2分（1分責失）的好投也給予球隊獲勝機會，曾豪駒指出，黃子鵬能夠每一場穩定出賽，加上投到7局，「給牛棚很大幫助」。

7局兩出局後，黃子鵬用球數達108球，也被換下場，他表示，就是聽從教練團的建議，球隊運作順暢較重要，自己就是把能吃的局數吃掉，自己則保持著「我要繼續投」的心態，直到被教練團換下場。

累積投到104.2局，黃子鵬正式跨過自己設定的「百局」門檻，他說：「達到了就還有下個門檻，自己不會停下腳步，還是會不斷努力突破自己，繼續對球隊貢獻」。