中職／飛利士7局好投奪5連勝 獅’、猿持續並列第一

統一獅隊先發投手飛利士繳出7局失1分、8次三振的好投，加上獅隊打線展現6支安打拿6分的高效率，今晚在台南球場以6：1擊敗味全龍隊，與樂天桃猿隊繼續並列下半季第一。

飛利士今天在第1、第4局都單局被敲出2安，但能渡過危機，直到6局上被曾陶鎔、吉力吉撈．鞏冠接連敲安，兩出局後因為劉基鴻的安打而丟掉唯一一分。

飛利士仍用108球投完7局，被敲8支安打，另有8次三振、沒有保送，在5月16日先發投7局失2分吞敗後，拿下5連勝，防禦率也下降到3.15。

獅隊菜鳥羅暐捷本季首次升上一軍就先發，擔任第三棒、指定打擊，也在今天為球隊敲下勝利打點，1局下在1出局、三壘有人時敲出安打，為球隊先馳得點，就此領先到底，5局下羅暐捷也在滿壘時靠著滾地球推進進帳1分。