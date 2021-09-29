中職／黃子鵬6.2局失2分奪勝 朱育賢敲第14轟穩居第一

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬以6.2局失2分的好投，加上打線三轟支援，以6：3擊敗富邦悍將隊，黃子鵬收下本季第8勝（6敗），也成為本季第一位投滿100局的本土投手。

黃子鵬今天1局下就因為中外野手林立失誤送了兩個壘包，加上張進德的二壘打，丟掉1分，不過接下來直到6局才又失分，原因是遭到林益全轟出陽春砲。

7局下再抓2個出局數才退場，黃子鵬總計用108球投完6.2局，僅失2分，1分責失，防禦率下修到3.01，有4次三振、2次四壞保送。

值得一提的是，黃子鵬加上賽前的98局，在本季第17場出賽（16場先發）累積達104.2局，成為第一個局數破百的土投；黃子鵬之後，最接近的是中信兄弟隊鄭凱文的91.1局。

猿隊打線先在2局上靠著林承飛高飛犧牲打敲回追平分，6局林立陽春砲加上朱育賢的三分砲，更擴大領先到5：1，猿隊牛棚雖在7局下掉1分，但8局上林泓育轟出陽春砲，維持3分差。

朱育賢加上今天3打數1轟、3打點的成績，以14轟續居全壘打王，59分打點則甩開統一獅隊蘇智傑，獨居第一。