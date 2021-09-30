日職／巴倫汀加重不良債權 還成奪冠反指標

曾以60支全壘打創下日本職棒單季新高紀錄的荷蘭籍巨砲巴倫汀（Wladimir Balentien），確定將離開福岡軟銀鷹隊。不過他表明不計較薪水還是希望繼續留在日本職棒其他球隊打球。

在日本職棒有11年資歷的巴倫汀，前9個球季都在養樂多燕子隊效力。2019年底他與軟銀簽下2年10億日圓的大型合約，不過兩年過去，在軟銀一軍合計只出賽82場比賽，出現13支全壘打、31分打點，平均打擊率僅有0.171。不僅早已不復過去曾經締造過單季60轟日本職棒記錄的風光，甚至成了軟銀新的「不良債權」代表性人物。

軟銀的「不良債權」

軟銀這幾年雖然戰績威風，不過主要是自家系統培養的本土球員夠爭氣，尤其是育成出身的千賀滉大、石川柊太、甲斐拓也、牧原大成、周東佑京等都是一軍主力，培育成效明顯。洋將補強方面古巴系統經營有成，左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）、迪斯派（Alfredo Despaigne）、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）等人都是A咖，內外戰力配合下得以構築過去7年6次日本一的NPB的最強霸業。

迪斯派(左)最近兩年也是狂走下坡，今年出賽60場竟然只有5轟，打點僅25分。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

但過去幾年因為連霸較少被提及，今年隨著爭冠陷入嚴重苦戰，加上此時巴倫汀退團，重新檢視可以發現，軟銀近幾年的不良債權其實還不少，同時也都不便宜。2018年初與守護神薩法提（Dennis Sarfate）簽下的3年合約（2019-2021年）總額最高達到20億日圓，不過這名昔日守護神在2018年短暫投過6場比賽之後接受右股關節鏡視下關節唇修復手術，自此再也沒有在一軍出賽過。軟銀所支付將近7億日圓的年薪形同付諸流水，若不是培養出森唯斗接班，牛棚戰力恐無法穩固住。

另外松坂大輔也好不到哪裡。他在2014年底回到日本與軟銀簽下3年12億日圓的超大型合約，不過第一年動了手術整季都在養傷，沒有任何一軍登板，3年合約期間松坂也只於2016年在一軍投過1場比賽，反倒是 2018年轉隊到中日龍隊之後拿下6勝，得到東山再起獎，並且幫中日龍隊賺進不少票房、商品。松坂這一年的年薪只有1,500萬日圓，中日球團意外從軟銀手中撿到寶。

軟銀以4億日圓簽下松坂大輔(右)完全是白白浪費，總共只有在第一個球季出賽一場。 美聯社

巴倫汀讓養樂多球迷五味雜陳

這個時候離開軟銀的消息，對於巴倫汀前東家養樂多燕子隊的球迷來說，內心應該是五味雜陳。

2019年底，已經取得FA資格的巴倫汀去留成為焦點。當年墊底的養樂多球團希望留住這一名累積288轟的洋砲，不過他的年薪已經高達4億4000萬日圓，是養樂多陣中最高薪的球員，加上當季還有33轟、93分打點的實力，隔年起上場身分又可以比照本土球員，因此是各球團相當有興趣的打者。面對軟銀這種資金雄厚球團的競爭，想留人養樂多必須端出總額10億日圓以上的複數年約，不過因為隔年還有山田哲人、小川泰弘等FA球員「薪事」要擺平，養樂多球團只能放棄。2019年養樂多隊從前一年打進季後賽到掉入墊底，加上效力長達9年的重量級洋砲離隊，球迷內心的失落可想而知。

失去巴倫汀的養樂多雖然於2020年繼續墊底，不過今年很快就走出沒有巴倫汀的黑暗期，如今高掛在中央聯盟首位，繼續朝2015年之後、相隔6年的中央聯盟優勝之路邁進。事實上說來諷刺，養樂多上一次拿到聯盟優勝的2015年剛好是巴倫汀受傷只打15場，在養樂多效力9年終唯一出賽不及100場的球季，當時就已經證明巴倫汀與爭冠沒有絕對關係。

今年燕子軍的兩名主力洋砲桑塔納（Domingo Santana）年薪1億400萬日，歐蘇納（José Osuna）更只有8300萬，兩人相加連2億日圓都不到，但都繳出不錯的成績，充分扮演保護山田哲人、村上宗隆的角色，是爭冠路上的重要拼圖。