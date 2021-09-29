日職／吳念庭、王柏融各一次保送 成績「複製貼上」

日本職棒兩名台灣球員吳念庭、王柏融今天都先發出賽，成績猶如「複製貼上」，同樣都有保送上壘，另外是兩次飛球、一次滾地出局。

西武隊今天以0：9敗給軟銀隊，吳念庭作為第五棒、一壘手，首打席敲出右外野飛球出局，接下來一次保送上壘，一次飛球出局、一次滾地出局，總計3打數無安打，打擊率降至2成58，也沒機會幫助球隊破蛋。

火腿隊以0：5敗給樂天隊，擔任第五棒、指定打擊的王柏融前三打席都沒機會建功，兩次飛球出局、一次滾地球出局，直到9局下的最後機會，作為首名打者選到四壞保送上壘，同樣是3打數無安打，打擊率為2成30。

吳念庭的近況不算差，最近6場比賽敲出6支安打，另有3次保送上壘，而王柏融則是10打數、11打席未敲安，上一次敲出安打是9月22日對戰歐力士隊時。