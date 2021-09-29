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中職／猿隊本季三洋投應戰 狂威30日回一軍先發
樂天桃猿隊歐飛登離隊後，由狂威接替先發輪值空缺，明天是相隔22天的一軍先發，總教練曾豪駒指出，剩餘球季外籍選手就是狂威、豪勁、霸林爵三人，「把現有的調整好」。
狂威今年在一軍先發兩場，防禦率高達12.38，吞下2敗，到二軍先發2場1勝1敗，合計投12.1局，防禦率2.92，明天對上富邦悍將隊重返一軍先發，原因是歐飛登突然「想家」離開。
曾豪駒指出，目前就是用三名投手應戰，「沒有預備的，就是把現有的調整好。」對於狂威也有信心，「他調整狀況正常，是位有經驗的選手，相信持續出賽下能夠慢慢適應」。
富邦悍將隊加上隔離中的洋投，也是三名外籍球員，統一獅隊與味全龍隊都是4人，目前只有中信兄弟隊超過註冊上限，剛簽下兩名洋投，多達7人。
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