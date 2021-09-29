中職／悍將計畫註冊迪倫 不找第4位洋將

少了紐那斯、猛悍兩名洋將，富邦悍將隊將直接註冊還在隔離中的投手迪倫（暫譯，全名為Dylan Unsworth），也暫時不會再找新的洋將補上。

悍將球團今天宣布與紐那斯、猛悍解除合約，並進行註銷，目前陣中只剩下羅力、優瑪兩名外籍投手，還有兩個註冊名額可用，不過悍將副領隊沈鈺傑表示，會直接登錄迪倫，暫時就是這三人，不找新洋將。

南非籍的迪倫在26日抵台，沈鈺傑表示，隔離結束後，預計2周時間就可調整好，「他之前在打墨西哥聯盟，確定來台後，也跟著原隊保持訓練」。

沈鈺傑也透露，與紐那斯、猛悍一直保持聯絡，兩人雖然因不同原因返國，但決定不來台灣的原因都相同，在疫情不穩定下，希望以家庭為重，就近照料家人。

紐那斯因岳母確診新冠肺炎而離台，病情嚴重需住進加護病房，沈鈺傑表示：「紐那斯太太的祖母也因疫情過世，家中變故多，所以希望他留在家鄉。」

猛悍則因收到父親的病危通知而緊急返家，沈鈺傑表示，猛悍回國後，立刻將父親送往大城市治療，目前病情有好轉，但太太也同樣希望他留在家中，加上長子身分，需要為家族決定事情。

少了紐那斯，另一名鎖定的洋砲、曾獲日職中央聯盟全壘打王的葛雷諾（Alex Guerrero）也因疫情決定不來，明年是否繼續找外籍打者強化火力？沈鈺傑表示，需要看投手郭俊麟的調整進度，但一切都還是要等到季後才會進行討論。