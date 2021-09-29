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中職／悍將解除合約！紐那斯、猛悍確定不回來了

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊兩名洋將紐那斯(左)、猛悍(右)確定不會回來了。兩人近日在多明尼加冬季聯盟出賽。 富邦悍將提供
富邦悍將隊兩名洋將紐那斯(左)、猛悍(右)確定不會回來了。兩人近日在多明尼加冬季聯盟出賽。 富邦悍將提供

富邦悍將隊兩名洋將紐那斯、猛悍確定不會回來了。兩人近日在多明尼加冬季聯盟出賽，消息傳出後，悍將球團今天表示，兩人決定留在家鄉打球，今日起解除合約並註銷。

大聯盟級洋砲紐那斯原本被視為悍將下半季補強重要戰力，不料僅打7場比賽，8月14日就因岳母確診新冠肺炎而告假返鄉，28日有國外媒體報導，紐那斯將投入11月多明尼加冬季聯盟的比賽。

另外洋投猛悍也因父親重病，從8月22日起告假返鄉，卻也已經在多明尼加夏季聯盟登板出賽，在中職留下出賽4場，1勝1敗，防禦率4.84的成績。

悍將球團今日回應，紐那斯與猛悍返鄉後，仍持續與他們保持聯繫，但因家庭因素考量，最終兩人均決定留在家鄉打球方便就近照顧家人，悍將也將自今日起與他們解除合約並進行註銷程序。

富邦悍將 中職 大聯盟

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