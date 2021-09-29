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中職／洋將核定時間不同 中信球團：應有因應措施

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟補進2洋投後，向聯盟反應對於洋將註冊期限，應該要有因應措施。 聯合報系資料照
中信兄弟補進2洋投後，向聯盟反應對於洋將註冊期限，應該要有因應措施。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今天簽下兩名大聯盟資歷洋將，象魔力（Shawn Morimando）及華德茲（Jose Valdez），然而昨天賽前才收到入境公文核定時間，球團表示，對於洋將註冊期限，應該要有因應措施。

中信兄弟目前外援戰力，在一軍有投手德保拉、羅傑斯及加百利，二軍則有格里斯及日籍測試選手高野圭佑待命，加上象魔力、華德茲已有7人之多，不過根據規定只能註冊4人。

中信兄弟球團表示，核准洋將專案，卻有不同核定時間，「洋將入境時間因CDC核定時間不同而有落差，這是球團無法控制的變數，遊戲規則前提已改變，應該要有因應措施，才能合情合理。」

中職洋將註冊期限目前為10月11日，若加上「14+7」天隔離，中信兄弟球團恐無觀察、選擇註冊人選的機會，10月4日領隊會議將研討是否延後註冊期限。

中信兄弟 中職 大聯盟

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