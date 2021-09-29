U23世界盃／帶2敗進複賽 中華隊爭獎牌很拼

台灣小將要加油了！U23（23歲以下）棒球世界盃將在30日凌晨進入複賽，我國代表隊成功從預賽出線，但因為賽制關係，帶著墊底的2敗進入複賽輪，後續三戰是連3天凌晨對戰哥倫比亞、巴拿馬與委內瑞拉，至少得拿2勝，才能期待有獎牌戰打。本屆我國主要以非職業選手為主，並非最佳陣容，但搭配數名旅美好手，以及2名中職選手，還是值得球迷期待。

以業餘小將為主體

U23棒球世界盃今年是第三屆，雖然我國在U23前身的U21世界盃賽事拿過冠軍，但由於本質不是最高級賽事，前兩屆U23組成都是非職業球員，加上旅外潛力小將與少數體育署列管球員（部分中職年輕選手），前兩屆我國戰績也都普普，一屆在預賽就出局、一屆則是複賽墊底。

本屆因旅外有3名好投手參戰，包含道奇體系的鄭浩均、皇家王志庭、費城人徐基麟，還有仍懷旅外夢、不願投入中職選秀的國體雙王牌李晨薰和莊陳仲敖，以及也想旅外、跨級參戰的19歲潘文輝和18歲林昱珉，投手陣容意外強大。但以業餘選手為主體的打線疲軟，僅2大旅美內野手鄭宗哲和陳聖平最為知名，導致我國在預賽輪僅拿到3勝2敗，驚險出線。

拼獎牌戰有難度

根據《體育秘辛》報導，本次賽事採用超級輪賽制，意指預賽對戰同為晉級隊伍的成績會帶進複賽，而我國預賽2敗恰好都是輸給同時晉級的墨西哥和古巴，故成為複賽6隊中戰績暫居墊底的。我國與南韓是唯二亞洲隊參賽，日本因疫考量放棄出戰，南韓在爆冷預賽出局後，歐洲強權荷蘭也出局，我國成為複賽的亞洲獨苗，更是唯一的非美洲隊。

複賽只打3場，與另外B組晉級的3隊，我國賽程分別是從30日凌晨開始，連3天出戰哥倫比亞、巴拿馬、委內瑞拉，由於B組三隊預賽對戰成績是互咬，代表我國若想打到獎牌賽（前四名）起碼得贏下2場，才有可能脫離後2名，難度不低，但對球迷來說，能看這群旅外的未來之星打球，也是少有的機會。

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