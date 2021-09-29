中職／真的不回來了！ 悍將洋砲紐納斯將投入家鄉冬季聯盟

悍將季中補強的大聯盟級洋砲紐那斯，8月中因岳母確診而緊急返鄉，離開前原有意再返台效力，如今確定不回來了，據外媒報導他將投入11月開打的多明尼加冬季聯盟。

洋砲紐那斯先前因岳母確診新冠肺炎而緊急返鄉，當時透露期望能再返台助陣，但悍將球團日前並未有後續消息，洪總也坦言：「沒聽說」。而根據外媒《impactodiario》的消息，紐那斯上周現身多明尼加場邊觀看籃球比賽，受訪時表示接下來將加入多明尼加冬季聯盟東方公牛隊（Toros del Este），並於10月初開始訓練營，間接代表他本季不會再回台獻技。

此外和外副領隊沈鈺傑上周表示原本談定的前日職35轟的洋砲葛雷諾（Alex Guerrero），因疫情因素也決定暫緩來台，也許明年還有合作的可能性，悍將本季應該是沒洋砲助拳了。