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日職／巴倫汀遭軟銀釋出：還不想退休且不在意年薪

聯合新聞網 / 綜合報導
這兩季成軟銀賠錢貨的洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）遭到釋出，但仍想繼續打球。 截圖自巴倫汀推特
這兩季成軟銀賠錢貨的洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）遭到釋出，但仍想繼續打球。 截圖自巴倫汀推特

曾以60轟創下日本職棒單季最多全壘打紀錄的荷蘭籍巨砲巴倫汀（Wladimir Balentien），確定將離開軟銀隊。今年8月時，他曾表示本季結束後將引退，不過如今他表明還想繼續打球，目前還不會退休，而且「不會在意年薪」。

現年37歲的巴倫汀於2011年加盟養樂多，首年就敲出31轟登上央聯全壘打王，2013年球季更繳出60轟打破日職紀錄，獲得年度MVP。他光是待在養樂多的9年就累積了288轟，其中有8年都繳出單季30轟以上表現，只有2015年因出賽僅15場所以沒有達成。

然而，巴倫汀自去年轉隊到軟銀後就陷入低潮，去年只出賽60場敲出9轟，打擊率只有.168，軟銀這兩年共付給他10億日圓薪水，卻只換得13發全壘打。

明（30日）軟銀對上中日龍之戰，將是巴倫汀在軟銀的最後一戰。日本媒體報導，巴倫汀被問到是否就此退役時，他說：「我會回家努力練習準備，可以的話還想再在日本打一年。」並提到自己「不會在意年薪」。

軟銀 養樂多

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