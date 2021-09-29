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中職／陳子豪背後接球美技演雙殺 被李宗賢「演技」回禮

聯合新聞網 / 綜合報導
陳子豪備隊球滑接美技不僅沒收范國宸的安打，也製造一次雙殺守備幫球隊化解失分危機。 截圖自影片
陳子豪備隊球滑接美技不僅沒收范國宸的安打，也製造一次雙殺守備幫球隊化解失分危機。 截圖自影片

昨晚中信兄弟出戰富邦一戰，兩隊球員紛紛演出精采守備化解失分危機，3局下，兄弟外野手陳子豪上演滑接美技策動雙殺守備，下個半局輪到悍將游擊手李宗賢「影帝級」演技騙到陳子豪，將他在三壘前封殺。

兩隊在3局下輪由悍將進攻，1出局林益全在一壘時，范國宸打出右外野方向深遠飛球，陳子豪不斷向後追，最終在警戒區前背對著球用滑接的方式把球接進手套，隨後還迅速起身將球回傳至一壘，封殺認為該球會形成安打便拔腿狂奔的林益全，最終形成雙殺守備，結束悍將該局攻勢。

不過下個半局悍將也還以顏色，1出局一、二壘有人時，陳偉漢擊出游擊方向平飛安打，李宗賢跳起來的假動作讓二壘跑者陳子豪誤以為這球是接殺，發現球在外野落地後才向三壘推進，最終遭到封殺，也讓陳偉漢的一壘安打被沒收，在紀錄上形成野手選擇。這一球幫江少慶解危，賽後他也稱讚李宗賢腦筋動得快。悍將總教練洪一中更表示，「李宗賢這個假動作做得很到位，時機也好，出乎我們意料，沒想到他會做這麼漂亮的假動作。」他表示平常不太會練這個，都是球員的臨場反應。

繼上季的林哲瑄後，悍將隊李宗賢再次用「影帝級」假動作騙倒對手，引發網路熱烈討論，不少球迷也大嘆這球讓前半局陳子豪的美技接球抵銷，留言表示「陳大哥還回去了」、「被悍將演技回禮」。

陳子豪 李宗賢 林益全 林哲瑄 范國宸

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