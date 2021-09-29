U23世界盃／中華隊挺進6強 超級循環制帶2敗劣勢

隨著今天古巴以6：2擊敗多明尼加，U23世界盃棒球賽預賽戰績出爐，中華隊以A組第三挺進複賽，在6強超級循環賽中，明天首戰要先對上哥倫比亞。

中華隊在預賽A組戰績3勝2敗，墨西哥與古巴同為4勝1敗，排名前三隊晉級，不過中華隊在預賽2敗剛好是對墨西哥、古巴，因此帶著2敗晉級超級循環賽，墨西哥則是2勝、古巴1勝1敗。

另外B組由委內瑞拉、哥倫比亞、巴拿馬晉級，特別的是，三隊對戰剛好「互剋」，因此同樣帶著1勝1敗進入超級循環賽。

U23世界盃超級循環賽從台灣時間9月30日至10月2日為期3天，冠軍戰及銅牌戰將在10月3日開打，比賽場地則從預賽的奧夫雷貢城移往埃莫西約。

超級循環賽中華隊預計賽程如下（台灣時間）：

9月30日 1：30 中華隊vs.哥倫比亞

10月1日 6：00 巴拿馬vs.中華隊

10月2日 6：00 中華隊vs.委內瑞拉