中職／歷經空白期挑戰 江少慶持續調整盼找回好手感

中職富邦悍將隊投手江少慶今天先發出賽壞球偏多，投5局失掉3分責失分、無關勝敗，江少慶說，壘上有人時太急躁造成控球問題，也提到去年空白期是挑戰，希望盡快找回好手感。

具有旅美資歷的投手江少慶今年季中選秀被悍將隊用狀元籤選入，目前為止在一軍有6場出賽紀錄，今天與中信兄弟隊交手，總計用88球投5局，被敲5支安打、投出3次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分、無關勝敗。

悍將總教練洪一中表示，還是老毛病壞球投太多，沒有控球的話危機處理能力就會比較差、到哪裡都一樣，也提到江少慶可能求好心切，給自己太大的壓力，反而沒辦法平常心、表現放不開。

江少慶表示，今天前2局狀況其實不錯，3局壘上有人時動作太急了，想要快點投向本壘，後手留得太多、偏高的球變多，重心跑掉導致出手的時間點沒有很好。

江少慶也提到，去年雖然有丟球，但幾乎整季空白沒有高強度實戰，很多東西都還需要調整，今年對自己是很大的挑戰，希望盡可能找回好手感。

江少慶今天與捕手張進德搭擋，張進德表示，江少慶有自己的調整方式，跟他講太多不見得是好事，今天後半段好像有點找不到出力點，導致壞球偏多，只有鼓勵江少慶放鬆一點，給他強壯的心態，讓他照著自己的習慣調整。