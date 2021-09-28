中職／詹子賢界外接殺沒有錯 林威助：林益全不是弱棒

富邦悍將隊今天以6：3擊敗中信兄弟隊，兩個守備對戰局帶來些許影響，詹子賢在左外野界外區的接殺，兩隊教頭都認為沒有錯。

江少慶此役先發5局共用88球，被敲5安打、失3分退場，出現3次保送，也讓他在壘上有人時投得辛苦，未釀成重傷害，第4局李宗賢的「演技」幫了一點忙，作勢接球的動作，讓二壘上的陳子豪以為球已被掌握而趕緊回壘，等到發現是安打已經太遲，江少慶賽後也稱讚李宗賢腦筋動得快。

悍將總教練洪一中表示，「李宗賢這個假動作做得很到位，時機也好，出乎我們意料，沒想到他會做這麼漂亮的假動作。」他表示平常不太會練這個，都是球員的臨場反應。

兩隊3：3的局面在7局改寫，面對兄弟投手蔡齊哲，悍將隊連兩支安打攻占一、三壘，林益全打向左外野界外區，詹子賢決定接球，三壘上的林哲瑄先跑回超前分。

悍將隊隨後由張進德補上兩分砲，詹子賢的接球決定事後來看對戰局影響不大，兩隊教頭也對詹子賢的決定都認為沒有錯。

兄弟總教練林威助指出關鍵在於打擊的人是林益全，「他是強棒、不是弱棒，你怎麼知道不接，下一球就可以解決，他有辦法打到那邊，搞不好下一顆是全壘打，也可能是高飛犧牲打。」

洪一中也認為，那一球打出去時是線內，往外旋到界外，沒辦法完全判斷會落在線內或線外，「他如果知道是界外，或許就不會接啊！無法判斷的球，最後要伸回來也太強人所難了。」