中職／洋將越來越珍貴 不能再當免洗餐具

長期以來中華職棒屬於「資方市場」，球團面對本土球員或外援都是一樣的強勢，在球員工會成立後，本土球員的「勞資關係」開始改善，不過還是有更好的調整空間。然而對於洋將而言，由於現今的球團都提高了預算，比較不會輕易換人，但在使用及照顧上與本土球員還是有明顯差別。

早年職棒初期，聯盟設有洋將月薪最高僅能有3千美金的規定，後來一度調整為1萬美金。雖然有些球團為了強化戰力，會用不同的獎金或條件來吸引更高等級的球員，但仍是有一定的限度。因此過去各隊找來的洋將，能力上與現在的有所落差，洋將來來去去，球團並不怕找不到人手。洋將離開的原因很多，最主要是因為以往資訊並不如現在發達，對於這些外籍球員多半只能靠經紀人或是仲介介紹，球團常常不知道實際實力如何。加上沒有二軍可以測試，因此有時候就像買樂透一樣，上場了才知道狀況，常有試了幾場之後，大家還來不及記得名字，這些洋將就像來觀光一樣快閃離開。

還有一種不是不適任，而是因為太好用。以前球隊組織不如現在龐大，戰力吃緊的情況下，會讓洋將頻繁上場。像是興農牛的知名洋將勇壯，在當年只有90~100場的賽事中，他竟可以先發加中繼出賽40場左右的比賽。但並非所有球員都像他一樣耐操，許多球員因為被操到受傷，只能離開台灣。此外也有洋將因為溝通問題與教練團產生糾紛，如艾旺(Al Osuna)翻牆離場，及庫倫(Ryan Cullen)自行退場，後續球團都以解約處理。因為不缺外援而且成本不高，教練團並不珍惜使用，因此被球迷批評是用不好就換一個，把洋將當作免洗餐具。

中職早年各隊都非常愛操洋將，但並不是每位都像興農牛的勇壯這麼勇這麼壯，更多的是換得受傷被迫離開。 聯合報系資料照片

2013年中職取消洋將薪資上限規範，Lamigo當年率先突破，找來月薪1.5萬美金的波拉斯(Brian Burres)。另一方面，中小型企業經營的球隊陸續退場，改由台灣富豪榜上的企業接手，各隊也越來越敢花錢。錢砸夠就能找更高等級的洋將，其中的頂尖好手更能夠主宰戰績，因此各隊無不拉高預算，甚至改以年薪或附帶許多條件，吸引更強力外援助拳。甚至有球團找來國際球探，因此洋將越來越大咖，甚至為了打響名號，連大聯盟知名強打曼尼(Manny Ramírez)、強投賈西亞(Freddy García)及康崔拉斯(José Contreras)都曾出現在中職賽場。目前洋將月薪約於2至3萬美金間，甚至會有比大聯盟底薪還高的球員。

各隊洋將越找越大咖，連大聯盟昔日球星都曾助陣，也讓外援變成勞方市場，已經不是球團完全主導的時代。 聯合報系資料照片

因為各隊的預算增加，加上球團會先看過影片，甚至進行數據分析，因此早年不知道球員狀況的現象已不復見，消弭了大部份離隊的理由。不過特別的是，球團不解約，但自請離隊比例反而增加。原因在於洋將有實力，中職逐漸轉變為「勞方市場」，稍有不慎他們就會主動離開，今年從家人染疫、回家打疫苗、想家人、參加國際賽等各種理由都有。

邦威要打奧運時，悍將第一時間並沒有註銷，但在球員提出異議後，最後球隊只能放手讓他正式離隊。 聯合報系資料照片

中職球團給予洋將極佳的待遇，甚至連家人都要協助照料，或是給予探親機票，在比賽時他們也被賦予更重的責任，雖然已不會有勇壯般的使用方式，但在出賽的場次、頻率等，必要時都曾跳脫正常輪值的調度。像是偶爾必須投一休四，大賽時甚至投一休三，甚至最近有洋將連續六場出賽。當然教練團一定會進行管控，但不定時的失常，或是在場上痛苦的表情，似乎都讓人聯想是否還是太操了？

現在洋將越來越珍貴，加上台灣還需要跟日、韓職棒搶人，已經不能對待洋將像免洗餐具一般，用完或不好用就丟的態度。教練可能不只要對本土球員關心，也要好好珍惜洋將，才不會讓他們一直想家想離開，最後落得沒人可用的地步。