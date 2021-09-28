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中職／壘上有人急了 江少慶中斷連4場優質先發

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張進德、江少慶。記者余承翰／攝影
張進德、江少慶。記者余承翰／攝影

狀元郎江少慶先發5局失3分退場，富邦悍將隊等到「Lucky 7」，第7局林益全打向左外野界外區，中信兄弟隊左外野手詹子賢決定接球，先讓悍將隊跑回超前分，張進德補上兩分砲，他也以單場3安「猛打賞」獲得單場MVP，悍將終場6：3獲勝。

悍將隊第2局靠申皓瑋的三分砲先馳得點，但江少慶守不住領先，第3局面對首位打者陳偉漢就被敲出安打，單局出現兩次保送，王威晨的高飛犧牲打幫助兄弟破蛋。

江少慶在第4局靠李宗賢的「演技」才勉強安全下庒，但第5局還是壓不住，單局被敲3安打，許基宏、陳子豪的安打各帶1分打點。

江少慶最終以88球投5局，被敲5安打、失3分退場，三振、保送各3，中斷連4場優質先發。儘管球數看起來仍有往下投的空間，教練團決定換投，江少慶並無狀況，他表示，「純粹是教練的調度，我就是follow教練團。」

總教練洪一中指出，江少慶的問題出在壞球投太多，或許是太求好心切所致；江少慶提到，前兩局感覺狀況很好，第三局壘上有人時開始急了，「重心有點跑掉，導致出手點不是那麼好，比較多壞球。」

兄弟洋投羅傑斯先發5.1局被敲9安打、失3分，第6局留下兩名壘上跑者，謝榮豪上場踩住煞車，兩隊比分凍結在3：3，兩位先發投手都確定無關勝敗。

平手局面在7局下有所突破，悍將隊連兩支安打攻占一、三壘，林益全打向左外野界外區，詹子賢決定接球，三壘上的林哲瑄先跑回超前分，張進德補上兩分砲狙擊蔡齊哲。

江少慶 林益全 富邦悍將 中信兄弟 張進德 王威晨

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